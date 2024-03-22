

العمل الشاق



ما حكم صيام أصحاب المهن الشاقة؟



بين العلماء حكم اصحاب الاعمال الشاقة، وان الأصل هو وجوب الصوم عليهم، فإن استطاعوا ان يجعلوا عملهم بالليل فعلوا والا فليبحثوا عن عمل لا يشق عليهم الصوم معه، فإن لم يكن لهم بد من هذا العمل فالواجب عليهم ان يبيتوا نية الصوم فلا يفطرون، فإن تضرروا بالصوم فلهم ان يفطروا بقدر ما يدفعون به الضرر عن أنفسهم، ثم عليهم قضاء ما يفطرونه من الأيام عند قدرتهم على ذلك.



إفطار الطلبة



ما حكم إفطار الطلبة في نهار رمضان اثناء الامتحانات؟



هذا استهتار بالصيام، ولا يجوز الإفطار في مثل هذه الحال، وكان الصحابة يجاهدون وهم صائمون.



ترك العمل لصلاة التراويح



هل يجوز ترك العمل لأداء صلاة التراويح؟



صلاة التراويح سنة، فإن كانت تعارض الواجب كالعمل ونحوه يقدم الواجب.



غير محجبة



ما حكم صلاة وصيام المرأة غير المحجبة؟



هي قد أحسنت في صلاتها وصيامها، وأساءت في تركها للحجاب، ولعل صلاتها وصيامها يكونان سببا لهدايتها وحجابها.



مات قبل رمضان



ما الحكم فيمن اعتزم الصيام ومات قبل أدائه؟



قال صلى الله عليه وسلم «وإنما لكل امرئ ما نوى»، فهو قد كتب له الأجر كاملا ان شاء الله.