

قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) (آل عمران: 200).



قال السعدي: «حض الله سبحانه المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح - وهو: الفوز والسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر، الذي هو حبس النفس على ما تكرهه، من ترك المعاصي، ومن الصبر على المصائب، وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس، فأمرهم بالصبر على جميع ذلك».



والمصابرة أي الملازمة والاستمرار على ذلك، على الدوام، ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال.



والمرابطة: «وهي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه، وأن يراقبوا أعداءهم، ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم، لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي، وينجون من المكروه كذلك».



فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح من دون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحد الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها».



وما من إنسان إلا وهو يحتاج إلى الصبر في كل شؤون حياته لهذا هو أحد الأركان الأربعة للأخلاق.



والصبر على ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله، فالأول: صبر الاستعانة به، كما قال تعالى: (واصبر وما صبرك إلا بالله) (النحل: 127).



والثاني: الصبر لله أن يكون الباعث له محبة الله وإرادة وجهه. والثالث: الصبر مع الله وهو دوران العبد مع مراد الله سبحانه ومع أحكامه.



فإياك يا عبد الله أن يقل صبرك عن طاعة ربك، فمن لا يرى لنفسه صبرا يكسبها ثوابا أو يدفع عنها عقابا فقد رام البعد عن طريق الاستقامة، فارجع لربك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، فإن من يصبر على الحق سينال جنة وحريرا كما بشر ربنا عباده في القرآن الكريم.



والصيام درس عملي يتدرب فيه العبد على الصبر على ما يحب من الأكل والشراب وترك الشهوات وعن قول الزور، وهذا من حكم الصيام.



ومن المعروف أن للصبر منافع منها ضبط النفس عن العجلة والرعونة والغضب والغيظ، والخوف والطمع والظلم وسوء الخلق والاندفاع وراء الهوى، وكذلك لا بد من الصبر الجميل عند وقوع المصائب، وهو، أي الصبر، دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام.



فهل يعقل للإنسان يعيش في الإسلام سنين وما زال يتفجر غضبا لكل شيء، فمتى يملك نفسه عند الغضب، ومتى يصبر ويتحلم؟ فمن يتصبر يصبره الله تعالى.



قال الناظم:



إذا ابتُليت بأمرٍ لا تُطيقُ لهُ



دفعاً فبالصبرِ عالجهُ ولا تَزِدِ



ولو بذلتَ كنوزَ الأرضِ قاطبةً



تبغي علاجًا بغير الصبر لم تَجِدِ