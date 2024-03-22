

محمد عادل الحوطي عمره 10 سنوات تلميذ بمركز تقويم وتعليم الطفل يصوم منذ ثلاث سنوات، ويقول: أمي وأبي يشجعاني على الصيام، وعن نفسي أحب شهر رمضان لأن الزينة تعلق على كل بيت وفيه نجتمع مع العائلة حول طاولة واحدة نتناول الفطور مع أهلها، كما أني أحب الصلاة والصيام، وأحب أن أذهب مع أبي للصلاة في المسجد أنا وأخي.





منار السويط: أخصص وقتي لقراءة القرآن





منار سامي السويط، عمري 11 سنة بمدرسة الشيماء بنت الحارث. أنتظر شهر رمضان لكي أصلي التراويح وهو شهر يعني لي الطاعة والتقرب إلى الله أكثر وأكثر في عبادتي، وعائلتي كلها تشجعني على الصوم وفي رمضان أخصص وقتي للدراسة وقراءة القرآن ومساعدة أمي.