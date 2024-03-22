أعلنت السفارة العراقية في دمشق، أنها سلمت وزير الداخلية السوري محمد الرحمون رسالة دعوة من نظيره العراقي عبد الأمير الشمري لزيارة بغداد الشهر المقبل لتوقيع مذكرة تفاهم أمني تتضمن 12 بندا أبرزها مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.



وتكررت الحالات التي يضبط فيها العراق حبوبا مخدرة على حدوده مع سورية، خاصة من جهة معبر القائم الحدودي الذي تسيطر عليه ميليشيات مدعومة من ايران على طرفي الحدود العراقية ـ السورية.



القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق، ياسين شريف الحجيمي، قال لصحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق، إن مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارتي الداخلية تتضمن اثني عشر بندا.



وبحسب الحجيمي، «تركز المذكرة في مجملها على مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء على الممولين وتبادل المعلومات الأمنية، إضافة إلى موضوع تهريب المخدرات عبر الحدود بين البلدين عبر طرق غير رسمية، والتعاون للقبض على المهربين، والتعاون في مجال المعلوماتية الأمنية».