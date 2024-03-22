

القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة ياسمين صبري عن موعد عرض مسلسلها الدرامي الجديد «رحيل» الذي تخوض به موسم دراما رمضان الجاري، ونشرت بوسترات العمل عبر حسابها على «إنستغرام» وعلقت: «رحيل، النصف الثاني من رمضان، حصريا على قناة أبوظبي». وتجسد ياسمين في المسلسل شخصية الفتاة الشعبية «رحيل»، حيث ابتعدت هذه المرة عن دور الشابة الأرستقراطية التي عادة ما كانت تجسدها بأعمالها السابقة، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج محمد عبدالسلام، ويضم كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، مي القاضي، عزت زين، عارفة عبدالرسول، أحمد صيام، محمد الكيلاني، بسنت صيام، وتدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي.