

«التنفيس» عن غضبك يضرّك في الواقع أكثر مما ينفعك!





يعتقد الكثيرون أن التنفيس عن الغضب قد يكون فعالا في الحد من تأثيراته السلبية، مثل العدوانية والتوتر، لكن الأبحاث تقول إن هذا الأسلوب، رغم أنه جذاب، لكنه لا يقلل مشاعر الغضب فعليا. ويؤكد براد بوشمان، أستاذ الاتصالات في جامعة ولاية أوهايو، على أهمية تبديد الأسطورة القائلة ان التنفيس عن الغضب مفيد، حيث يشير إلى أنه لا يوجد دليل علمي يدعم هذه الفكرة.



وأشار الباحثون إلى أن: «بعض الأنشطة البدنية التي تزيد من الحماسة قد تكون مفيدة للقلب، لكنها بالتأكيد ليست أفضل طريقة لتقليل الغضب. إنها معركة حقا لأن الأشخاص الغاضبين يريدون التنفيس، لكن الأبحاث تظهر أن أي شعور جيد نحصل عليه من التنفيس يعزز في الواقع العدوانية».



وفي مجتمع اليوم المجهد في كثير من الأحيان يمكن لفهم هذه الأفكار وتطبيقها أن يحدث فرقا كبيرا في كيفية إدارة الغضب والعدوانية.



ومن خلال التركيز على إستراتيجيات التهدئة الفعالة، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، يمكن للأفراد إيجاد طرق صحية للتعامل مع الغضب، ما يفيدهم ويفيد من حولهم، وبذلك يمكن أن تساعد تقنيات مثل التنفس العميق في تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي، ما يقلل الغضب ويعزز الاسترخاء.

المصدر: «earth.com»

