

رغم فوائده.. ما المخاطر المخفية لخلّ التفاح؟



وجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة BMJ للتغذية والوقاية والصحة، أن شرب خل التفاح يوميا يقلل من مؤشر كتلة الجسم والوزن، لكن الخبراء يحذرون من 3 مخاطر صحية محتملة يجب أخذها في الاعتبار. وفيما يلي هذه المخاطر:



- تلف الأسنان: يحتوي خل التفاح على حمضي الماليك والأسيتيك، حيث يتراوح متوسط درجة الحموضة بين 2.5 و3.0 درجة، ما قد يضعف مينا الأسنان، وفقا لعيادة Elmsleigh House Dental.



وأوضحت العيادة: «ان ضعف المينا يزيد من تعرضك لتسوس الأسنان، ويمكن أن يزيد من حساسية الأسنان. وقد يعاني الأشخاص الذين يشربون كمية زائدة من خل التفاح غير المخفف من تورم أو حروق داخل الفم». لذا، تأكد دائما من تخفيف الخل بشكل صحيح لحماية أسنانك. كما ينصح بتجنب استخدام الخل كغسول للفم.



- تضرر الجلد والحلق: بصرف النظر عن الأضرار التي قد تلحق بأسنانك، يمكن أن يكون الخل ضارا أيضا لجلدك وحلقك. ووجدت دراسة نشرت في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية، أن خل التفاح أدى إلى إصابة فتاة بحرق كيميائي بعد استخدامه «كعلاج» لإزالة «الشامات» غير المرغوب فيها.



- عسر الهضم وعدم الراحة: كشف موقع WebMD، أن بعض الأشخاص قد يعانون من عسر الهضم أو الغثيان بعد تناول خل التفاح. لذا، ينصح بعدم شربه على معدة فارغة، والتوقف عن تناوله إذا شعرت بالغثيان أو التقيؤ. ويحذر موقع Medical News Today أيضا، من أن الخل قد يسبب الإسهال ويدمر بعض أنواع البكتيريا الموجودة في الأمعاء المفيدة لعملية الهضم.



المصدر: «إكسبريس»