

مبارك الخالدي - يحيى حميدان



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب نظيره العماني في مباراتين وديتين السبت والإثنين المقبلين، وذلك على ستاد نادي الشباب.



معلوم أن «أزرق الشباب» يخوض حاليا تجمعا داخليا اعتبارا من 17 حتى 26 الجاري استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة، والتي في مقدمتها التصفيات الآسيوية.



وكان الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الطاقم الكرواتي الذي يضم المدرب داريو باسيج والمدرب المساعد عدنان هودريتش والمدرب الوطني محمد الفيلكاوي ومدرب الحراس راندو فانشيش ومدرب اللياقة دامير سرنجاك، قد اختار قائمة أولية من اللاعبين لخوض المعسكر، وهم: يوسف عيدان، جاسم شموه، عبدالله فارس، عبدالرحمن سالم، أحمد بودي، عبدالعزيز عابدين، ناصر رزام، محمد شهاب، راشد بن علي، ثامر المطيري، خالد فيصل، عبدالله اسحق، محمد سالم، فواز المطيري، عيد طلال، جاسم العنزي، أحمد خورشيد، عبدالله الايوب، نواف الشمري، عبدالوهاب الشلال، جاسم مطر، فاصل الصراف، يوسف يوسف، تركي اليوسف، ثامر فهد، خالد أيمن، سعود الكندري، محمد عبدالله، بندر فيصل، بندر نواف، محمد يوسف وعبدالرحمن المطيري.



من جهة اخرى، غادر البلاد أمس وفد منتخبنا الوطني لكرة الصالات متجها إلى مدينة الدمام لمواجهة نظيره السعودي مرتين وديا يومي الثلاثاء والخميس المقبلين ضمن استعداداته للمشاركة بكأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل والمؤهلة بدورها إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.



وترأس وفد «الأزرق» مدير المنتخب حسين حبيب، وضم المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة، وأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية والطبي و18 لاعبا، هم: محمد ماجكي، سليمان العمران، فهد الخواري، صالح الفاضل، أحمد الفارسي، علي الابراهيم، نجيب العلي، محمد العجمي، محمد الهزيم، عبدالرحمن الطويل، عمر المنصور، عبدالعزيز بوراشد، سلمان البعيجان، عبداللطيف العباسي، ناصر العلبان، بدر المنصور، عبدالله العنزي وعبدالعزيز السراج.



ومن المقرر أن يتوجه منتخبنا إلى بانكوك في الأول من أبريل، حيث يلعب هناك 4 مباريات تجريبية أمام ميانمار في 6 من الشهر ذاته، وتايلند بعدها بيومين، والصين في 10 أبريل، على أن يختتم مبارياته التجريبية بلقاء كوريا الجنوبية في 13 أبريل.



وسيبدأ «الأزرق» مشواره في المجموعة الرابعة من كأس آسيا بلقاء البحرين في 18 أبريل، ثم أفغانستان بعدها بيومين، على أن يختتم مبارياته بمواجهة قوية أمام إيران في 22 من الشهر ذاته.