

توّج فريق «دار عوهه 1» بلقب بطولة كرة القدم الرمضانية الثالثة لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بعد فوزه على «دار اس اس اتش 2» بنتيجة 4-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب هيئة الرياضة بمنطقة مشرف.



وحل في المركز الثالث «دار السور 3» بعد الفوز على «دار نزار العنجري 1» بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح. ونال باسم محمد «دار عوهه 1» جائزة افضل حارس مرمى في البطولة، وذهب لقب افضل لاعب إلى ياسر النجار «دار اس اس اتش 2»، وحصل محمد عبد الخالق «دار السور 3» على لقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.



وكان اليوم الأخير من البطولة قد شهد إقامة مباراتي الدور نصف النهائي، حيث فاز «دار عوهة 1» بركلات الترجيح على «دار نزار العنجري 1»، و«اس اس اتش 2» بركلات الترجيح على «دار السور 3».



وقام رئيس الاتحاد م. بدر السلمان واللجنة المنظمة بتقليد الفائزين بالميداليات وتقديم الجوائز لكل الفرق وسط حشد من الجماهير، كما قام بتكريم حكام البطولة وتوجيه الشكر لهم، كما تم تكريم فريق الطوارئ الطبية، ووجه الشكر للهيئة العامة للرياضة على تعاونها وجهودها مع اللجنة المنظمة وحرصها على إقامة البطولة.