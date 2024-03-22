

يعقوب العوضي



استعاد الكويت صدارة الترتيب العام لكرة اليد بعد فوزه على برقان 35-27 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول ضمن منافسات الجولة الخامسة، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 8 نقاط متفوقا على كاظمة الوصيف بفارق الأهداف، وفي انتظار ما تسفر عنه مواجهة «البرتقالي» مع العربي، بينما توقف رصيد برقان عند 3 نقاط، وقد أدارت المباراة الحكمتان معالي العنزي ودلال النسيم.

وفي مباراة أخرى، فاز الصليبخات بصعوبة على خيطان 29-28، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، فيما ظل خيطان على رصيده السابق نقطتين، وقد أدار المباراة الحكمان عبدالرحمن الملا وحمد فيصل.

إلى ذلك، تقام غدا مباراتان ضمن الجولة السادسة، حيث يلعب الساحل (بلا نقاط) مع الفحيحيل (4 نقاط) في الـ 8.30 مساء، حيث يبحث الساحل عن هويته في خضم عودته للدوري العام بعد الغياب الموسم الماضي، في المقابل فقد أظهر الفحيحيل أنه فريق متمكن ولديه إمكانيات عالية بقيادة المدرب محمد مسعودان ذي الخبرة في الدوري المحلي. وفي المباراة الثانية، يواجه اليرموك (3 نقاط) نظيره العربي (4 نقاط قبل مواجهة كاظمة) في 10.00 مساء.