

يلتقي غدا السبت المنتخب الإنجليزي مع نظيره البرازيلي بطل العالم 5 مرات وديا على ستاد ويمبلي العريق.



وتشد مواجهة القمة الودية بين المنتخبين اهتمام أندية الدوري الإنجليزي، لاسيما أن نجوم «السامبا» سيحطون الرحال في إنجلترا على مدار أيام.



وقالت صحيفة «TeamTalk» البريطانية: «ستتضمن فترة التوقف الدولية الأولى لعام 2024 ترحيب إنجلترا بالبرازيل في ويمبلي لخوض مباراة ودية يوم السبت، لكن بعض أعضاء الفريق الزائر قد يأتون إلى البلاد مرة أخرى في الصيف للانضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز».



وفي الملعب الأولمبي بمدينة ليون الفرنسية غدا أيضا يلتقي منتخبا فرنسا وألمانيا في مباراة ودية استعدادا لنهائيات «يورو 2024».



وتقام اليوم الجمعة عدة مباريات دولية ودية، يلتقي في أبرزها هولندا مع أسكتلندا، وإسبانيا مع كولومبيا.