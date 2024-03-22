

تحدث مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني سابقا جيرار بيكيه، عن خططه المستقبلية و«دوري الملوك» خلال مقابلة مع «سكاي سبورتس».



وقال بيكيه إنه قد يكون له «تأثير كبير» لو تولى رئاسة نادي برشلونة، مشيرا إلى أن هذه ليست اللحظة المناسبة للمحاولة. وأضاف: «أنا من أبناء برشلونة منذ الصغر. لو أنه يمكنني مساعدة البارسا، فسأساعده. هذا هو ما أشعر به داخلي».



وتابع «هذه ليست اللحظة المناسبة.. كامل تركيزي منصب على دوري الملوك، فنحن في عملية التوسع».



وواصل: «لا يعرف المرء ما قد يحدث في المستقبل. إنه خيار. لا أريد أن أغلق الأبواب».