

أسدل الستار أول من أمس، على الدورة الرمضانية الأولى لنقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة للبادل التي أقيمت على ملاعب الشويخ، وشهدت منافسات مثيرة ومتكافئة في أغلب مواجهات الأدوار المتقدمة، كما تم توزيع العديد من الجوائز القيمة للجماهير التي تابعت المباريات. وقد أبدى أمين سر نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة الطيار عبدالله أحمد سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة في نسختها الأولى، مثمنا دور مجلس إدارة نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة.



وأضاف: شهدنا دورة متميزة جمعت الأخوة والأصدقاء في أجواء رمضانية رياضية، غلب عليها طابع المنافسة والندية والروح الرياضية العالية من جميع المشاركين، وقد منحت دورة نقابة الكويتية الرمضانية الفرصة كبيرة لجميع المشاركين من مختلف الأعمار للمشاركة بفاعلية في الدورة، وسوف يحرص مجلس الإدارة على استمرار الدورة في الأعوام المقبلة.