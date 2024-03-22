

أعتمد مجلس إدارة المنظمة العالمية لأبحاث طب وجراحة‎ الأسنان والفم والفكين IADR‎ القائم بأعمال العميد ‎المساعد للأبحاث والدراسات العليا ورئيس قسم العلوم الجراحية بكلية طب الأسنان بجامعة الكويت د.فواز الزعبي كرئيس للجنة المحكمين لتقييم أبحاث طلبة الدراسات العليا على المستوى الدولي للمنظمة.



‎ويأتي ترشيح د.الزعبي من قبل رؤساء وأعضاء لجنة التحكيم السابقين، نظرا لخدمته كعضو في اللجنة لعدة سنوات، حيث يعد أول رئيس للجنة التحكيم العالمية من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك بعد حصوله على جائزة أفضل باحث وقيادي شاب في المنطقة في عام 2020، وذلك لخدماته وإسهاماته العلمية في هذا المجال.



هذا، وأكد القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي أن اختيار المنظمة العالمية لأبحاث طب وجراحة الأسنان والفم والفكين للدكتور الزعبي لم يأت من فراغ، وهو انعكاس على المستوى العلمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الكلية، معربا عن فخر الكلية بهذا الإنجاز الجديد.



وأضاف د.العازمي أن كلية طب الأسنان حريصة على إثبات وجودها فيما يخص البحث العلمي، حيث اختتمت مؤخرا مؤتمرها الثامن عشر الذي ناقش العلاقة بين مرض السكري وصحة الفم، بالمشاركة مع فرع الكويت بالمنظمة العالمية لأبحاث طب وجراحة الأسنان والفم والفكين KuADR.



هذا، ‎وتقوم اللجنة التي تضم عشرة أعضاء من مختلف دول العالم من بينها الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، اليابان، أستراليا، البرازيل، نيجيريا ومصر، على مراجعة وتقييم أبحاث طلبة الدراسات العليا حول العالم، ومن ثم اختيار المميزة منها للحصول على الجوائز التي تمنحها المنظمة في مجالات عدة.



والجدير بالذكر أن المنظمة العالمية لأبحاث طب وجراحة الأسنان والفم والفكين IADR‎ ـ والتي أنشئت عام1920 ـ ومقرها في الولايات المتحدة الأميركية، ‎تعد أقدم وأكبر منظمة في العالم متخصصة في الأبحاث المتعلقة بهذا المجال، حيث يفوق عدد أعضائها عشرة آلاف بين عالم، طبيب، وباحث متخصص من أغلب الجامعات العالمية.