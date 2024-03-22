

عبدالعزيز الفضلي



أكدت مريم العنزي الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف، أن قطاع التنمية التربوية والأنشطة وإدارة الأنشطة المدرسية قام بحملة تحت عنوان «صدقتي سر نجاتي». وأشارت العنزي الى أن هذه الحملة تهدف الى غرس قيمة حب الخير ومساعدة الآخرين والإحساس بقيمة النعمة التي وهبها الله لنا في شهر رمضان. جاء ذلك من خلال الحملة التي أقيمت لتوزيع وجبات إفطار صائم في سوق المباركية. وتابعت العنزي أن عدد المشاركين في هذه الحملة بلغ 1200 من الكشافة والمرشدات وطلبة وطالبات المدارس من المناطق التعليمية والتوجيه الفني العام للكشافة والتوجيه الفني العام للزهرات والتعليم الخاص.