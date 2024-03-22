حاز مشروع التخرج لطالبات قسم الهندسة المدنية بجامعة الكويت جائزة من قبل شركة إيزري Esri العالمية للبرمجيات، حيث قامت باختيار مشروع التخرج «Smart School System» لجائزة مبادرة العالم الشاب «Young Scholar Award» إذ تهدف هذه الجائزة إلى تكريم أفضل مشروع جامعي في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.



وكان المشروع تحت إشراف د.هاشم الطبطبائي من قسم الهندسة المدنية، حيث قامت الطالبات وهم هاجر الرشيدي وريم المطيري وغزلان العازمي وريم الحربي بتطوير نظام لإدارة مرافق المدارس الحكومية في الكويت ومتابعة أوامر وطلبات الخدمات الرئيسية مثل الطلبات المدنية والميكانيكية والكهربائية، والخدمات المكملة كالنظافة والأمن والسلامة من قبل المدارس وإرسالها إلى القسم المختص في استقبال الطلبات ليقوم بإصدار إجراءات الصيانة والخدمة المطلوبة وإصدار العمل وتكلفته وإجراءات التنفيذ، وتم عمل هذا النظام باستخدام برمجية ArcGIS وتنفيذ المشروع كتطبيق في الهاتف المحمول كوسيلة تواصل بين إدارة المدرسة والجهة المختصة في استقبال وتنفيذ أوامر العمل في مجال تطبيق نظم المعلومات الفنية والجغرافية بما يحقق رفع جودة إدارة مرافق المدارس الحكومية في الكويت.



وسيقوم أحد طلاب هذا المشروع للمشاركة في هذه المبادرة وتسلم الجائزة، والتي ستقام خلال فعاليات مؤتمر إيزري السنوي لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية من 15 إلى 19 يوليو 2024 في سان دييغو، كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.



تشكر عمادة كلية الهندسة والبترول شركة إيزري على هذا التكريم، وتشكر مبادرتهم ودعمهم وإتاحة هذه الفرصة المميزة للطلاب.