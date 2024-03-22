أعلنت مديرة لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيمان العلي إشهار إسلام عدد 139 مهتديا ومهتدية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ. وقالت العلي: هؤلاء المهتدون الجدد من 20 دولة حول العالم، ويتحدثون 6 لغات مختلفة، وتحرص «الدعوة الإلكترونية» عقب إشهارهم الإسلام على تعليمهم مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وربطهم بمسارات تعليمية خاصة بهم، موضحة أن تواصلهم مع غير المسلمين والشرائح المستهدفة يتم «عن بُعد»، وذلك من خلال استثمار وسائل ومنصات التواصل الحديثة في تعريف غير المسلمين بالإسلام، والهداية بيد الله جل وعلا. واستدلت «الدعوة الإلكترونية»، على فضل الدعوة إلى الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم».