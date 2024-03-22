‏تحت رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف والوكلاء المساعدين أول من أمس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج الدورة الثالثة عشرة من ضباط الصف الجامعيين والدورة السابعة رتبة وكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة ملازم، والبالغ عددهم 770 ضابطا.



‏ووجه وزير الداخلية كلمة للخريجين نقل فيها تحيات القيادة السياسية العليا بمناسبة ترقيتهم إلى رتبة ملازم، مشيدا بجهودهم وإصرارهم على تحصيل العلم، بعد اجتيازهم كل المقررات الأكاديمية الأمنية، كما حثهم على أن يصونوا القسم الذي قطعوه على أنفسهم، وأن يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام بتطبيق القانون على الجميع، وجدد الثقة برجال المؤسسة الأمنية، مؤكدا أن دعم القيادة والشعب الكويتي لرجال الأمن هو الحافز لمزيد من التميز والتفوق.