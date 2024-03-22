أكد مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري أن الجامعة تظل، رغم التحديات، ملاذا للعرب جميعا، مبينا أهمية الدور الذي تضطلع به في تعزيز العمل العربي المشترك.



وقال السفير المطيري في تصريح لـ «كونا» بمناسبة الذكرى الـ 79 لإنشاء الجامعة والتي تصادف اليوم، إن «قدراتها الفائقة في الاستمرارية والثبات والتكيف مع المتغيرات التي طرأت على النظام الدولي على مر العقود الماضية تبرهن على أن الجامعة العربية بيت العرب كافة ومنصة مهمة لآمال وطموحات الأمة العربية». ولفت السفير بهذه المناسبة إلى الدور البناء لدولة الكويت طوال مسيرتها داخل الجامعة العربية وحضورها البارز لكل الاجتماعات والفعاليات التي نظمتها الجامعة، وقال إنها لعبت دورا فاعلا ونشطا على كل المستويات حرصا منها على تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة.



وأشار إلى الإسهامات المالية التي قدمتها الكويت للمؤسسات الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية طوال عقود عديدة، مؤكدا أن الهدف الأسمى من وراء ذلك هو تحقيق نماء ورفاهية شعوب الدول العربية.



وجدد المطيري التأكيد على مواصلة الكويت دعم ومناصرة كل الجهود الرامية لتفعيل دور الجامعة على نحو يستجيب لطبيعة التغيرات التي يشهدها العالم، وكذلك الارتقاء بها وبأجهزتها لتكون في مصاف المنظمات الإقليمية الفعالة. وأعرب عن الأمل في أن تكون ذكرى التأسيس دافعا للدول الأعضاء لتعزيز وتطوير منظومة العمل المشترك وتمكين الجامعة من مواكبة التطورات المتسارعة على المستوى الدولي، وكذلك تحقيق آمال وتطلعات قادة الدول العربية وشعوبها.



وتقدم في هذا السياق بالتهنئة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط والعاملين فيها بحلول الذكرى الـ 79، معربا عن التقدير للدور الكبير الذي يؤدونه في سبيل تحقيق الطموحات والدفاع عن القضايا العربية.