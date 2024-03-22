ندى أبو نصر



ضمن أجواء رمضانية لبنانية ساحرة ومميزة محملة بعبق بلاد الارز، نظمت مجموعة المرأة الدولية (IWG)، بالتعاون مع السفارة اللبنانية وحرم القائم بالأعمال لدى الكويت مي منصور، وجمعية السيدات اللبنانيات، حدثا ثقافيا تحت عنوان «اليوم الثقافي اللبناني» بحضور أعضاء المجموعة الدولية وشخصيات ديبلوماسية لدى الكويت والعديد من أبناء الجالية اللبنانية والعربية.



افتتحت الحفل ليلى بولس مرحبة بالحضور ثم القت رئيسة المجموعة وحرم سفير بلغاريا أنطونيا ديميتروفا كلمة ترحيبية، مهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،



وألقى القائم بالأعمال لدى الكويت أحمد عرفة كلمة ترحيبية تقدم من خلالها بخالص الشكر والتقدير إلى رئيسة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المرأة الدولية على المساهمة الفعالة في تنظيم الاحتفالية.



وتقدم بالتهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية، وللشعب الكويتي المزيد من التقدم والازدهار بمناسبة العيد الوطني الفائت.



وذكر خلال كلمته في أول نشاط ثقافي لبناني بالتعاون مع مجموعة المرأة الدولية ان هذه لحظة لإعادة التأكيد على الروابط التاريخية التي تجمع الكويتيين واللبنانيين معا، وعقود من التفاعل المكثف بين الشعبين، الذي لم يسفر إلا عن ارتفاع الاحترام المتبادل والدعم المتبادل والتضامن، وهذا النوع من التكامل المتبادل بينهما.



وأضاف ان الجالية اللبنانية في الكويت لديها قدر كبير من المودة تجاه الكويتيين وغيرهم من الجنسيات داخل الكويت



وأشار إلى ان شهر رمضان المبارك هو شهر الرحمة والتضامن، وشهر للتأمل في الذات، كما هو الحال في الصوم المسيحي المقدس، متمنيا لمن يحتفل به البركة والقوة في هذه الرحلة الروحية.



ووجه حديثه إلى المرأة اللبنانية قائلا: أنت لا غنى عنك ولا يمكن استبدالك، في الأوقات العصيبة التي مرت علينا، واليوم عندما يواجه بلدنا الحبيب تحديات وجودية غير مسبوقة نحن نراكم بحر التغيير وجزء أساسي ومتكامل منه».



وبدورها، ألقت مي منصور كلمة ترحيبية وجهت فيها الشكر لمجلس السيدات اللبنانيات في الكويت لسعيهن إلى تنظيم هذه الاحتفالية بهذا الشكل الجميل الذي سلط الضوء على مختلف الجوانب السياحية والتاريخية من خلال عرض فيديو تصويري بعنوان Rise above Lebanon.



وفي الختام كرمت المجموعة الدولية كلا من القائم بالأعمال أحمد عرفة وحرمه ومجلس السيدات اللبنانيات وفرقة الدبكة اللبنانية.