في خطوة وافقت التوقعات، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أول من أمس، على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، لتتراوح بين 5.25% و5.5%، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء 3 تخفيضات لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي.



وعلى صعيد متصل، أبقت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بالتزامن مع قرار «الفيدرالي» الأميركي، حيث قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.4%، كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.



من جهته، قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على سعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء عند نفس مستوياتها عند 5.75% و6.25% و6% على التوالي.



وبالعودة إلى بيان «الفيدرالي»، فقد أشار إلى أن قرار الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% يسمح لصانعي السياسات بتقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تمكن فيه البنك من خفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ عدة عقود في 2022 نحو هدفه البعيد المدى البالغ 2%.



لكن الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا طفيفا في وتيرة التضخم منذ بداية العام، ما أثار مخاوف جديدة من وجوب إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من أجل السيطرة على الأسعار، كما حدث واضعو السياسات توقعاتهم الاقتصادية ورفعوا بشكل حاد توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام من 1.4% في ديسمبر إلى 2.1%.



قرار سويسري مفاجئ



وفي خطوة مفاجئة، قرر البنك الوطني السويسري أمس خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.5%، قائلا إن التضخم الوطني من المرجح أن يبقى أقل من 2% في المستقبل المنظور، وبهذا تعتبر سويسرا أول اقتصاد رئيسي يخفض أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة.



وأوضح البنك في بيان له، أنه منذ بضعة أشهر، عاد التضخم إلى ما دون 2%، وبالتالي فهو ضمن النطاق الذي يعادله البنك المركزي السويسري مع استقرار الأسعار، مضيفا أنه وفقا للتوقعات الجديدة، فمن المرجح أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة.



الذهب لأعلى مستوياته على الإطلاق



حلقت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق خلال تعاملات الأمس، وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات، بعد قرار «الفيدرالي» الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتوقعه لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد وتضغط على الدولار ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.



وخلال تعاملات الأمس، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2203.84 دولارات للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولارا في وقت سابق من الجلسة، فيما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1% إلى 2206.30 دولارات.



العملات المشفرة تنتعش.. و«بيتكوين» تتجاوز 67 ألف دولار



انتعش أسواق العملات المشفرة بشكل حاد، عقب قرار «الفيدرالي» الأميركي، حيث تجاوزت بيتكوين مستوى 67 ألف دولار من جديد، مسجلة انتعاشا بأكثر من 10% خلال 24 ساعة، بينما محت «إيثريوم» انخفاضها بنسبة 6% في وقت سابق من تعاملات الأمس، بعد تقارير تشير إلى تحقيق سري محتمل مع «مؤسسة إيثريوم» من حكومة لم تذكر اسمها ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تدرس تصنيف العملة الرقمية كورقة مالية.



فيما قادت دوجكوين، ولايتكوين، وبيتكوين كاش، المكاسب بين العملات المشفرة الرئيسية، مدفوعة بخطط أكبر بورصة عملات مشفرة أميركية - كوينباس - تقديم عقود آجلة عليها.



وانخفض مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يقيس قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.7% تقريبا من أعلى مستوى له في الجلسة، ما يشير إلى زيادة الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين.