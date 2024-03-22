ثامر السليم



أقام أبناء المرحوم حامد الياقوت غبقتهم الرمضانية في ديوانهم بمنطقة الروضة بحضور جمع كبير من عائلة الياقوت وعدد من الوزراء والنواب السابقين والبعثات الديبلوماسية والمواطنين.



وتبادل الحضور مع أبناء المرحوم حامد الياقوت، وهم: د.يوسف الياقوت والمحامي بدر الياقوت والمحامي خليفة الياقوت ومحمد الياقوت التهاني بالشهر الفضيل، داعين الله أن يحفظ الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.



وعلى هامش الغبقة، قال الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت إن أهل الكويت جبلوا على الزيارات الاجتماعية في مختلف المناسبات، وذلك للم الشمل ورؤية الأقارب والأصدقاء، مشيرا إلى أن الغبقات من العادات الأصيلة والكثير من الكويتيين يحافظون عليها لما لها من ذكريات جميلة.



وأضاف الياقوت: هذه المناسبة عزيزة علينا ونحرص على إقامتها خلال شهر رمضان، مهنئا الكويت قيادة وشعبا وكل من يعيش على أرضها الطيبة، لافتا إلى أن هذا الشهر الفضيل له طابع خاص ويعكس جانبا من الثقافة الكويتية، معربا عن شكره لكل من حضر الغبقة من ضيوفهم من الشخصيات العامة ورجال الدولة والمواطنين والديبلوماسيين.