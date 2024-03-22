محمد راتب



في أجواء رمضانية خالصة، تسودها المحبة والوئام ومشاعر الود والسلام، أقام ديوان جعفر في منطقة أبو الحصانية استقباله الرمضاني السنوي، وذلك بحضور حاشد من المهنئين يتقدمهم شيوخ ونخب سياسية وأعضاء البعثات الديبلوماسية وشخصيات عامة ومن كل أطياف وشرائح المجتمع الكويتي.



وبهذه المناسبة، قال عميد العائلة نبيل جعفر الذي استقبل مع أبنائه جموع المهنئين: إن هذا اللقاء يأتي في نطاق التواصل الاجتماعي والعادات التراثية الرائعة التي جبل عليها أهل الكويت، حيث نحتفي بهذا الشهر الكريم بين أهلنا وأقاربنا وإخواننا المواطنين والمحبين من كل مكان. نسأل الله أن يعيد هذا الشهر المبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وأضاف جعفر: «لا أجد من الكلمات ما يكفي لأعبر عن شكري وتقديري لكل المهنئين الذين أثلجوا صدورنا بحضورهم معنا ومشاركتهم لنا أجمل اللحظات التي نعزز من خلالها الأخوة والمحبة في كل عام»، متمنيا أن يحفظ الله الكويت وأهلها ومحبيها والمقيمين على أرضها من كل شر ومكروه، تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.