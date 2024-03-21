لم يحافظ منتخب كوريا الجنوبية على تقدمه بهدف وتعادل بمثله مع تايلند، اليوم الخميس على ستاد سول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وبدأت كوريا التسجيل في الشوط الأول عبر هدف سون هيونج مين في الدقيقة 42، ثم تعادل منتخب تايلند عن طريق سوفانات هويانتا في الدقيقة 62.

وحافظت كوريا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لتايلند، و3 نقاط من مباراتين للصين، في حين بقي رصيد سنغافورة بدون نقاط.

وفي المجموعة الثالثة فاز منتخب اليابان على كوريا الشمالية بهدف نظيف، اليوم على ستاد طوكيو الوطني.

ويرجع فوز المنتخب الياباني للاعبه أو تاناكا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية.

وحافظ المنتخب الياباني على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، مقابل 3 نقاط لكل من كوريا الشمالية وسوريا التي لعبت مباراتين، فيما بقي رصيد ميانمار خاليًا من النقاط، قبل لقاء المنتخبين الأخيرين.

وفي المجموعة الرابعة تصدر منتخب قيرغيزستان بعد فوزه، اليوم ، على منتخب تايوان بهدفين نظيفين.

وبذلك يصل رصيد منتخب قيرغيزستان إلى 6 نقاط متساويا مع منتخب ماليزيا.

وحقق المنتخب الأردني فوزا ثمينا على نظيره الباكستاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت اليوم على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام.

وسجل أهداف الأردن موسى التعمري "هدفين" وعلي علوان هدفا.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى "4" نقاط وبقي ثالثا خلف الأخضر السعودي الذي يتصدر المجموعة برصيد "6" نقاط ومنتخب طاجيكستان ثانيا الذي يتساوى مع الأردن ويتقدم عليه بفارق الأهداف.

ويعتبر هذا الفوز الأول لمنتخب الأردن في التصفيات بعد خسارة أمام السعودية والتعادل أمام طاجيكستان.

وخسر منتخب لبنان من استراليا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم وبذلك حافظ استراليا على صدارته للمجموعة التاسعة ب9 نقاط.