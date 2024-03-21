جدة ـ كونا: وصل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح إلى مدينة جدة اليوم في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، والقنصل العام للكويت في مدينة جدة المندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري.