بعد بدء العد التنازلي، يسابق أعضاء الكونغرس الأميركي الوقت، وسيحاولون بكل الوسائل تمرير الميزانية الفيدرالية قبل نهاية الأسبوع، وبالتالي تجنب خطر الإغلاق الحكومي.

وكشف مفاوضو البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ، عن مشروع يتعلق بحزمة قيمتها 1.2 تريليون دولار، يفترض أن يمول الإدارة الأميركية حتى نهاية سبتمبر. ويجب الآن أن ينال هذا المشروع موافقة مجلسي الكونغرس الأميركي بحلول مساء اليوم الجمعة.

وتتعثر الولايات المتحدة منذ أشهر عدة في التبني النهائي للميزانية، بسبب مشاحنات حزبية بين معسكر الديموقراطيين وبعض الجمهوريين، المؤيدين لعقيدة صارمة جدا في الميزانية.

ولم يتمكن الكونغرس حتى الآن إلا من تمرير سلسلة من المشاريع المصغرة لتمديد الميزانية الفيدرالية لبضعة أيام اولأشهر على الأكثر.

وبمجرد أن توشك إحدى هذه الميزانيات المصغرة على الانتهاء، كما هو مقرر بالنسبة لإحداها اليوم الجمعة، يلوح الخطر بأن تتوقف الإدارة الفيدرالية جزئيا.

وإذا ما تم إقراره، فإن مشروع القانون الذي قدم الخميس سيمدد الميزانية الأميركية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.

ويقع نص الميزانية هذا في أكثر من ألف صفحة ويحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ويدور جدل بشأن الأونروا في الولايات اتلمتحدة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم حوالى 13 ألف موظف في غزة بالضلوع في هجوم حماس في 7 أكتوبر، وهو ما نفته الوكالة مؤكدة انها ستفتح تحقيقا وأن العديد من موظفيها الذين اعتقلتهم إسرائيل تعرضوا للتعذيب.