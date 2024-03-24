التنسيق مع المملكة مستمر والعلاقات الثنائية تاريخية ومتجذرة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وأكد سموه أن زيارته للمملكة العربية السعودية تأتي انعكاسا للعلاقات الثنائية التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين وأطر تعزيز التكامل بينهما في كل الأصعدة وتأكيد حرص البلدين الشقيقين على دفع العلاقات التاريخية والأخوية إلى آفاق أرحب.

كما بحث الجانبان آخر المستجدات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ومواقف البلدين الشقيقين تجاهها، مقدرا سموه السياسة المتزنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة لاسيما الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وفيما يلي التفاصيل

الجانبان بحثا أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين وأطر تعزيز التكامل بينهما في جميع الأصعدة

ولي العهد السعودي بحث مع رئيس الوزراء المستجدات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها

رئيس الوزراء: العلاقات الكويتية - السعودية متجذرة والتنسيق الثنائي مستمر ونقدّر سياسة المملكة في إرساء السلام بالمنطقة والعالم



استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة. ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.



وأكد سموه أن زيارته للمملكة العربية السعودية تأتي انعكاسا للعلاقات الثنائية التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، معربا عن خالص شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه الدعوة الكريمة التي تأتي في إطار التشاور والتنسيق الثنائي المستمر بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين وأطر تعزيز التكامل بينهما في كل الأصعدة وتأكيد حرص البلدين الشقيقين على دفع العلاقات التاريخية والأخوية إلى آفاق أرحب في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما بحث الجانبان آخر المستجدات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ومواقف البلدين الشقيقين تجاهها، مقدرا سموه السياسة المتزنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة لاسيما الجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة والعالم. حضر المقابلة سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وسفيرنا لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد.



هذا، وغادر سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مدينة جدة بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معربا سموه في تصريح صحافي قبيل مغادرته عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما، متمنيا للمملكة دوام الاستقرار والازدهار.