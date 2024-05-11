ذكرت وزارة الصحة عددا من الإرشادات العامة للحجاج الذين ينوون أداء الفريضة هذا العام. وحددت الوزارة الإرشادات الصحية لموسم الحج 1445 هـ - 2024 م كما يلي:

(وفقا للجهات المنظمة في المملكة العربية السعودية)

- يشترط أن يكون المتقدم للحج مطعما بلقاح السحايا (ACW135Y).

- ينصح الحجاج بتلقي اللقاحات الموسمية مثل لقاح الانفلونزا ولقاح المكورات الرئوية ولقاح كوفيد-19 (جميع اللقاحات المستخدمة داخل الكويت ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة لدى وزارة الصحة السعودية).

- الالتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية السعودية خلال أداء المناسك.

إرشادات للحجاج والمعتمرين قبل مغادرة البلاد

الحرص على استكمال تطعيمات الحج في أحد عيادات الصحة الوقائية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك قبل 10 أيام على الأقل من موعد السفر:

- طعم السحايا (إلزامي).

- طعم الأنفلونزا الموسمية.

- طعم كوفيد-19.

- طعم المكورات الرئوية.

- تطعيمات الحج متوافرة في 41 موقعا للصحة الوقائية، في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في جميع محافظات البلاد.

- ضرورة الاحتفاظ بجميع شهادات التطعيم أثناء السفر.

- إذا كنت تعاني من أحد الأمراض المزمنة «مثل داء السكري أو القلب أو غيرها..»، استشر طبيبك المعالج قبل السفر، للتأكد من استقرار حالتك الصحية، ويجب إحضار كمية كافية من الأدوية والعلاجات اللازمة، وأن تخزن بالطريقة الصحيحة.