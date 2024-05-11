تنطلق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ 33 السبت باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة البحرين ومشاركة الكويت.



ويناقش الاجتماع عددا من مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي سيعقد الأحد.



ومن المقرر أن يبحث الاجتماع أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وضرورة رفع مستوى التعاون بينها والعمل على تطوير نماذج اقتصادية ومالية مستدامة تسهم في رفع مستويات المرونة في مواجهة جميع التحديات والمخاطر.



كما سيناقش الاجتماع سبل تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وإيجاد الحلول العاجلة للتحديات التي تواجه المنطقة وشعوبها، لاسيما في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة.



ويرأس وفد دولة الكويت باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش.



ونشرت جامعة الدول العربية في موقعها الإلكتروني جدول الاجتماعات التحضيرية التي تستمر على مدى أربعة أيام من السبت حتى الثلاثاء المقبل وتشمل عقد ستة اجتماعات لكبار المسؤولين بالدول العربية.



وتكتسب القمة الـ 33 زخما دوليا في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة وضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.



وتشكل استضافة البحرين لأعمال القمة العربية الـ 33 أهمية كبرى، إذ ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة أعمال قمة عربية، وهو ما يكسب هذه الدورة مزيدا من الخصوصية من حيث التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الديبلوماسية البحرينية العريقة والرصينة في العمل على توطيد وتعزيز العلاقات العربية - العربية وتوسعة آفاقها.