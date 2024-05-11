كثفت إسرائيل ضرباتها في قطاع غزة الجمعة بعدما غادر طرفا النزاع طاولة المفاوضات دون اتفاق لتأمين هدنة ومنع هجوم إسرائيلي على رفح.



في الساعات الأولى من الجمعة أفادت وكالة فرانس برس بحصول قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه رفح على الحدود المصرية، بينما تحدث شهود عن غارات جوية على منطقة جباليا في شمال القطاع، إضافة إلى غارات مماثلة ومعارك في مدينة غزة (شمال).



وفيما يبدو أنه استعداد لتوغل جديد، أفادت وسائل إعلام عالمية الجمعة، بأن الدبابات الإسرائيلية طوقت الجانب الشرقي من جنوب قطاع غزة بالكامل، موضحة أن دبابات إسرائيلية تنتشر على الطريق الفاصل بين الجانبين الشرقي والغربي لمعبر رفح.



كما أفادت بأن الجيش الإسرائيلي اخترق من الجانب الشرقي مناطق جنوب قطاع غزة بعدة كيلومترات.



في موازاة ذلك أكد شهود عيان وفق قناة «العربية نت» أن الآليات الإسرائيلية استمرت في محاصرة الجانب الفلسطيني من معبر رفح لليوم الرابع على التوالي، بعد اجتياح المعبر يوم الثلاثاء الماضي.



فيما قام عناصر من الجيش الإسرائيلي بتدمير عشرات المنازل في قرية الشوكة وفي حي الجنية وقصف الطوابق العلوية في معظم البنايات العالية وسط رفح.



أما في وسط القطاع، فبدأت الدبابات الإسرائيلية عملية اجتياح جديدة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة وفي حي تل الهواء.



كذلك تقدمت الدبابات بشكل مفاجئ نحو شارع 8 وقرب منطقة المصلبة بغطاء من الطائرات التي نفذت أحزمة نارية، كما استهدفت غارات جوية إسرائيلية أحياء الصبرة والزيتون وتل الهوى جنوب شرقي مدينة غزة.



في غضون ذلك بعثت حماس برسالة إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى لشرح وجهة نظرها حول حالة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل والتي كانت جارية في القاهرة.



وقالت حماس «عمليا الاحتلال رفض المقترح المقدم من الوسطاء ووضع عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية. موقفنا هو التمسك بالموقف الوطني الذي وافق على مقترح الوسطاء الأخير. بناء عليه فالكرة الآن لدى الاحتلال بشكل كامل».



ودعت مصر حماس وإسرائيل إلى إبداء «مرونة» للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في القطاع وتبادل المحتجزين الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين.



وأفادت الخارجية المصرية بأن الوزير سامح شكري بحث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في «المرحلة الدقيقة التي تمر بها المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى هدنة»، واتفقا على «أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة يضع حدا للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع».



وجدد شكري لنظيره تأكيد «مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة رفح الفلسطينية، وما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية كارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وعواقب أمنية ستطال استقرار وأمن المنطقة»، مع تشديد الطرفين «على الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم»، وفق البيان.



ويهدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أسابيع بشن هجوم على مدينة رفح التي يعتبرها آخر معاقل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ويتكدس فيها بسبب الحرب 1.4 مليون فلسطيني غالبيتهم نازحون.



وحذرت الولايات المتحدة للمرة الأولى بوقف بعض إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجوما واسعا على رفح.



وفي رد منه على الموقف الأميركي، قال نتنياهو الخميس «إذا اضطررنا للوقوف وحدنا سنقف وحدنا». وأضاف «قلت إنه لو لزم الأمر سنقاتل بأظافرنا».



من جهته، أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري أن الجيش «يملك أسلحة كافية لإنجاز مهمته في رفح».



في الأثناء، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنها أغلقت مؤقتا مجمع مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة بعدما حاول «متطرفون إسرائيليون» إحراقه مرتين.



بدوره، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجوم المستوطنين الإسرائيليين على مقر الأونروا في القدس المحتلة، وقال إن استهداف عمال الإغاثة والمنشآت الإنسانية يجب أن يتوقف.



وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة الكينية نيروبي «نعمل بنشاط مع جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف إدخال الإمدادات المنقذة للحياة - بما في ذلك الوقود الذي تشتد الحاجة إليه - عبر معبري رفح وكرم أبو سالم»، مضيفا أن المجاعة تلوح في الأفق.



كما دانت ألمانيا الجمعة «تصاعد الاحتجاجات العنيفة» ضد (أونروا)، داعية إسرائيل إلى حمايتها، وقالت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة إكس «ندين تصاعد المظاهرات العنيفة ضد الأونروا في القدس الشرقية. على إسرائيل ضمان حماية منشآت الأونروا وموظفيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة».



وأكدت ضرورة أن «تكون الأمم المتحدة قادرة على أداء دورها المهم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية».



إلى ذلك، حذر مدير مستشفى كمال عدوان من كارثة صحية بغزة، وقال لقناة «الجزيرة» القطرية، نحن أمام خطر كارثة صحية في وقت عصيب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأضاف أن مستشفيات شمالي القطاع تلقت إمدادات مؤقتة ومحدودة نفدت خلال أيام، وأصبحت بحاجة ماسة وعاجلة لكل أنواع الإمدادات الطبية.



وتابع: نتلقى وعودا دولية بتقديم إمدادات طبية، لكن دون تطبيق أي منها على أرض الواقع.