صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الڤيتو الأميركي في مجلس الأمن.



وحصد القرار الذي ينص على وجوب «انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة» مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.



وفي مواجهة الحرب الاسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، كرر الفلسطينيون مطلع أبريل الفائت طلبا تقدموا به عام 2011، ويسعون من خلاله إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، حيث تتمتع حاليا بصفة «دولة غير عضو لها صفة مراقب».



ويتطلب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الڤيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 أبريل الماضي.



لذلك، توجه الفلسطينيون إلى الجمعية العامة حيث يحصل طلبهم على أغلبية كبيرة.



ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة وصوتت عليه الجمعية العامة الجمعة أن «فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة» كما يوصي مجلس الأمن «بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي».



وهو احتمال مستبعد نظرا إلى موقف واشنطن الذي يعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل التي ترفض حكومتها حل الدولتين.



وأوضح المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان «قد نجد أنفسنا في حلقة ديبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة المجلس بشكل متكرر إلى قبول العضوية الفلسطينية واستخدام الولايات المتحدة الڤيتو ضدها».



ومن هذا المنظور، اقترح النص منح مجموعة من «الحقوق والامتيازات الإضافية» للفلسطينيين دون تأخير «استثنائيا ومن دون أن يشكل سابقة» اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في سبتمبر المقبل.



والنص يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بشكل مباشر دون المرور بدولة ثالثة.



وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور لصحافيين «نحن نعمر حجرا بحجر. إذا كان البعض يعتقد أن ذلك رمزي، فهو مهم بالنسبة إلينا. نحن نسير نحو حقنا الطبيعي والمشروع في أن نكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة».



من جهتها، انتقدت إسرائيل الخطوة، وقال سفيرها لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن هذا التصويت «يمنح السلطة الفلسطينية حقوق دولة بحكم الأمر الواقع» معتبرا أنه محاولة «للتحايل على مجلس الأمن وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة».



كما أبدت الولايات المتحدة تحفظاتها، وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود «نحن نخشى أن تشكل هذه سابقة».

وكانت النسخة الأولى من النص التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس مبهمة إذ منحت بموجبها «دولة فلسطين حقوقا وامتيازات» في الجمعية «على قدم المساواة مع الدول الأعضاء»، دون تحديد ما هي.



لكن النسخة الجديدة «تتوافق مع الميثاق» وفق ما أكد سامويل زبوغار سفير سلوڤينيا، وهي عضو في مجلس الأمن، موضحا أنها «لا تمس بالعناصر التي تخص إلا الدول الأعضاء».



وفي حين تواصل إسرائيل حربها على غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر2023، سيسمح هذا التصويت للفلسطينيين بمعرفة داعميهم وعند الضرورة إثبات أنه لولا الڤيتو الأميركي في مجلس الأمن، سينالون الأصوات اللازمة في الجمعية العامة لإقرار العضوية.



وفي ديسمبر الماضي، أيدت 153 دولة من أصل 193 الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.



في غضون ذلك، أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل متزامن في 21 مايو الجاري.



وردا على سؤال للإذاعة العامة الإسبانية حول تاريخ 21 الجاري الذي ذكرته وسيلة الأعلام الايرلندية الرسمية «ار تي اي»، أكد بوريل ذلك مشيرا إلى انه ابلغ بذلك من قبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.



وقال بوريل «بحسب علمي نعم، لأن الوزير ألباريس أخبرني بذلك» و«لأن الحكومة السلوڤينية وافقت (الخميس) على مرسوم سيتم تقديمه إلى البرلمان للموافقة عليه في الاتجاه نفسه».



وتابع «سيكون هناك بالتالي ثلاث دول أوروبية» ستتخذ هذه الخطوة - هي إسبانيا وإيرلندا وسلوڤينيا - «وربما دول أخرى بعد ذلك»، مذكرا بأن بلجيكا أعلنت أيضا رغبتها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وأضاف بوريل «من الواضح أن هذا عمل رمزي» قائلا «إننا نعترف، إلى جانب الدولة في ذاتها، برغبة هذه الدولة في الوجود».



وردا على سؤال من الصحافة حول تصريحات جوزيب بوريل على هامش زيارة إلى واشنطن، لم يؤكد خوسيه مانويل ألباريس تاريخ 21 مايو.



ويبدي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الصوت الأكثر انتقادا داخل الاتحاد الأوروبي للعملية العسكرية التي تشنها اسرائيل في غزة كما يبدي رغبته في الاعتراف بدولة فلسطينية.



إلى ذلك، دانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والإمارات الهجمات ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة، داعية إسرائيل إلى ضمان حماية الوكالة الأممية بعدما حاول متظاهرون إسرائيليون إحراق مكاتبها الخميس.



وقالت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة إكس «ندين تصاعد التظاهرات العنيفة ضد الأونروا في القدس الشرقية. على إسرائيل ضمان حماية منشآت الأونروا وموظفيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة».



وأكدت ضرورة أن «تكون الأمم المتحدة قادرة على أداء دورها المهم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية».



كذلك، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على منصة إكس بالهجوم، قائلا «إن استهداف عاملين في المجال الإنساني ولوازم إنسانية أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف».



بدوره، ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «بحزم» بالهجوم على مقار الوكالة الأممية، كاتبا على إكس «من مسؤوليات إسرائيل ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني».



وأضاف «إن الأونروا هي شريان حياة لا يمكن أن يستغني عنه ملايين الأشخاص في غزة والمنطقة».



من جهتها، نددت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا المكلفة من قبل غوتيريش ترؤس لجنة تقيم «حياد» الأونروا، «بأعمال عنف غير مبررة».



وقالت على إكس «يجب أن تتمكن الأونروا من القيام بمهمتها ويجب حماية مبانيها. وفقا للقانون الدولي، تقع هذه المسؤولية في القدس الشرقية على عاتق إسرائيل».



كما دانت الإمارات «بشدة الاعتداءات التي قام بها مستوطنون إسرائيليون» على مقر الأونروا في القدس المحتلة، وكذلك على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة قبل أيام.



وحملت الخارجية الإماراتية في بيان إسرائيل مسؤولية «هذه الاعتداءات الخطيرة»، معتبرة أنها «انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني».



وطالبت «بتحقيق عاجل ومستقل وشفاف بشأنها، ومعاقبة المتسببين بها».