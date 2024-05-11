بدأت الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة العادية ال33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة اليوم السبت في المنامة برئاسة البحرين ومشاركة الكويت.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة 12 بندا منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لعدوان الاحتلال الاسرائيلي على فلسطين حيث تم ادراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت بها دولة فلسطين .

كما يتضمن مشروع جدول الاعمال بندا حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن (2023-2028) وكذلك الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني المحدثة (2023) بناء على مذكرة منظمة العمل العربية.

ويتضمن مشروع جدول الاعمال بندا بعنوان (عقد اجتماعي جديد: الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام) والنظر في ايجاد آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

كما يشمل مشروع جدول الاعمال اربعة موضوعات مقدمة من المملكة العربية السعودية منها (الاحتفاء بيوم شهيد الصحة) و(مشاركة تجارب المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي) بالإضافة الى بند حول (مقاومة مضادات الميكروبات) وآخر حول مستجدات (مجلس وزراء الامن السيبرانى العرب).

كما يتضمن مشروع جدول الاعمال مقترحا مقدما من الامانة العامة للجامعة العربية بشأن (الرؤية العربية 2045 ..تحقيق الامل بالفكر والارادة والعمل).

ويشمل مشروع جدول الاعمال بند ما يستجد من اعمال ومذكرة من البحرين حول التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي ومقترح الامارات حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا ومقترح المنظمة العربية للسياحة حول مبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة - المحدثة (2020-2030).

ومن المقرر ان يرفع كبار المسؤولين مشروع جدول الاعمال الى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة غدا الاحد لإقراره.