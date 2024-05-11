محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

واصلت الإدارة العامة للمرور تحت قيادة الوكيل المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء يوسف الخدة حملاتها الرامية إلى تحقيق أقصى انضباط ممكن وتوقيف مخالفي قانون المرور.



وأظهرت الاحصائية الصادرة عنها خلال الأسبوع الماضي وتحديدا في الفترة من السبت الموافق الخامس من مايو حتى العاشر من الشهر ذاته عن تحرير 25850 مخالفة متنوعة وتوقيف 34 حدثا لقيادة مركبات بدون رخص سوق، وجرت احالتهم الى نيابة الأحداث، كما احتجز 25 مخالفا في نظارة المرور على خلفية ارتكاب مخالفات جسيمة.



وكشفت الإحصائية الأسبوعية للإدارة العامة للمرور، والتي اطلعت «الأنباء» على نسخة منها، عن إحالة 64 مركبة و34 دراجة الى كراج حجز المركبات على ذمة مخالفات تمثلت أغلبها في التظليل والأمن والسلامة وعدم حيازة رخص سوق، كما تم ضبط 46 مركبة مطلوبة لخيانة أمانة أو قضايا، وجرى ضبط 9 أشخاص على خلفية صدور أحكام بحقهم و3 متغيبين.



وأحال رجال المرور 3 أشخاص إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازة مخدرات او قيادة مركبة بحالة غير طبيعية.



وفيما يتعلق بالحوادث المرورية، كشفت الاحصائية عن وقوع 238 حادثا جسيما نتجت عنه إصابات أو وفيات و1357 حادثا بسيطا اقتصرت خسائرها على المادية فقط.