الشايع: «بيتك» يوفر حلولاً متكاملة لتمويل المشاريع في الكويت والمنطقة



شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في ملتقى الشركات الإماراتية «استكشاف الفرص في السوق الكويتي»، ضمن إطار حرصه على التواجد في الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية المهمة التي تسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية، مع إبراز دوره الرائد في تمويل المشاريع الاستراتيجية التنموية عبر توفير خدمات وحلول تمويلية متنوعة.



وانطلق الملتقى على مدار يومين تحت رعاية وحضور ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان، وبحضور مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر الصباح، وسفير دولة الإمارات د.مطر النيادي، ود.ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.



وشهد الملتقى حضورا واسعا من قادة ومسؤولي القطاع الاقتصادي في الكويت والإمارات، ومشاركة 20 شركة من كبرى الشركات الإماراتية في القطاعين الحكومي والخاص.



وخلال كلمته في الملتقى، أشار نائب مدير عام تمويل الشركات والتمويل المجمع في «بيتك» ناصر الشايع، إلى أن «بيتك» يعتبر من الجهات الأكثر اعتمادية وقبولا على مستوى القطاع المصرفي الكويتي في مجال تمويل الشركات، إذ يتمتع بالحصة الأكبر من تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب انفتاحه الواسع على تمويل مشاريع كبرى عديدة، حيث يستند في ذلك على قاعدة رأسمالية وملاءة مالية كبيرة، وتصنيف ائتماني جيد، مع تنوع كبير في الحلول التمويلية وفق صيغ شرعية معتمدة تتمتع بالمرونة والكفاءة.



وأضاف: لقد ازدادت خبرة «بيتك» قوة وتنوعا، بعد نجاح مشروع الاستحواذ ثم الدمج مع البنك الأهلي المتحد، حيث يعمل «بيتك» حاليا في 12 دولة، بشبكة فروع ضخمة تبلغ نحو 640 فرعا.



ولفت إلى أن «بيتك» هو أول بنك إسلامي في ألمانيا، وأول بنك إسلامي مرخص بموجب قانون المصارف في ماليزيا. وثاني أكبر ممول إسلامي في تركيا، وبذلك أصبحت أعمال «بيتك» منتشرة عبر آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا.



وذكر الشايع أن من أدوار «بيتك» الرائدة في تمويل المشاريع التنموية محليا، دعم مشاريع البنية التحتية، مثل مطار الكويت، حيث قدم «بيتك» التمويل اللازم لأكبر وأحدث التوسعات بالمطار الدولي بالتعاون مع شركة «ليماك» التركية.



وفي قطاع النفط والغاز، أوضح الشايع أن «بيتك» قاد الشريحة الإسلامية للتمويل وشارك بأكبر صفقة تمويلية بالدينار الكويتي دعما لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، بما في ذلك مشروع الوقود البيئي النظيف ومحطة استيراد الغاز الطبيعي المسال.



وأضاف: على الصعيد الإقليمي بلغت المشاركة بالتمويل في المنطقة أكثر من 2 مليار دولار أميركي من خلال تمويلات متعددة.



وأشار إلى أن «بيتك» رائد في صناعة التمويل الاسلامي انطلاقا من منهج فكري يستند إلى مجموعة من القيم المرتبطة بأسلوب عمله وتقاليد ممارساته المنضبطة والمهنية، حيث يعتمد في مساهماته على إدراك أهمية قطاع الشركات والمشاريع الكبرى في التنمية الاقتصادية والاقتصاد الحقيقي.



وقال: في إطار التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي اصبح سمة المعاملات داخل «بيتك» قدمنا تطبيق «بيتك» للشركات، اذ نتيح بشكل رقمي امكانية البدء بتقديم طلبات التمويل عبر تعبئة نموذج محدد، يتم إرساله، ومن ثم يتم التواصل لاستكمال الإجراءات، اذا ثبتت الجدوى الاقتصادية بعد الدراسة الوافية للمشروع.



وأوضح أن «بيتك» لا يوفر الحلول التمويلية للشركات والمشاريع فقط، وإنما يقوم أيضا بدور الشريك والمساعد والمستشار، فيزيد قيمة مضافة لدوره المهم من خلال تبادل الخبرات والاستشارة والتنسيق بين الاطراف اذا احتاج الأمر.



وأضاف ان «بيتك» يوفر حلولا متكاملة لتمويل المشاريع في قطاعات مهمة في الكويت والمنطقة، على رأسها البتروكيماويات، النفط والغاز، الطاقة والمياه، الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مبينا أن حلول تمويل المشاريع تشمل: هيكلة الديون، ترتيب التمويل طويل الأجل للمشاريع طويلة الأمد، توريق الأصول، اصدار الصكوك، بالاضافة إلى صيغ التمويل الاخرى التي تلائم مختلف المستويات والاحتياجات للشركات والمشاريع.



واختتم الشايع بالقول: إن معرفة «بيتك» العميقة المتراكمة لسوق التمويل في المنطقة وعلاقاته الجيدة مع البنوك الإقليمية والدولية الرائدة، ونظرا لان لدينا في «بيتك» صورة شاملة تقريبا للتحديات والفرص التي تواجهها الشركات، فيما يتعلق بالحصول على التمويل وادارة احتياجاتها المالية، فإن «بيتك» بلا شك يعد حاليا، الشريك الأمثل للقيام بدور المنظم الرئيسي في التمويل المشترك. وانني اؤكد استعداد «بيتك» لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والحرفية والمهنية والتنموية الكبرى وفي جميع القطاعات.