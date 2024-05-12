قال التقرير الاقتصادي الأسبوعي الذي تصدره شركة الشال للاستشارات إن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 50 مليون دينار ليصبح 210 ملايين دينار في نهاية مارس 2024 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2023، أي ما نسبته نحو 0.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2024 والبالغ نحو 53.19 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.



وأضاف التقرير الذي اعتمد على النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2024 الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه الإلكتروني، أن متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، بلغ لمدة سنة 4.62%، ولمدة سنتين 4.62%، ولمدة 3 سنوات 4.62%، ولمدة 5 سنوات 4.62%، ولمدة 7 سنوات 4.62%، ولمدة 10 سنوات 4.75%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية مارس 2023).



وأضاف التقرير: تذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2024 قد بلغ نحو 48.1 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.9% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 959 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 2% عما كان عليه في نهاية مارس 2023، فيما بلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.81 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 39.1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 18.45 مليار دينار في نهاية مارس 2023 وبنسبة نمو بلغت نحو 1.9%.



وقال التقرير إن قيمة القروض المقسطة ضمنها بلغت نحو 16.04 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.3% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.99 مليار دينار، وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.80 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 20.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.54 مليارات دينار في نهاية مارس 2023) وبنسبة نمو بحدود 2.7%، ولشراء أوراق مالية نحو 3.47 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 7.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.26 مليارات دينار في نهاية مارس 2023)، ولقطاع التجارة نحو 3.50 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 7.3% (نحو 3.19 مليارات دينار في نهاية مارس 2023)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.55 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 2.16 مليار دينار في نهاية مارس 2023)، ولقطاع الصناعة نحو 2.26 مليار دينار أي ما نسبته نحو 4.7% (نحو 2.41 مليار دينار في نهاية مارس 2023)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.26 مليار دينار أي ما نسبته نحو 2.6% (نحو 1.11 مليار دينار في نهاية مارس 2023).



وتشير النشرة أيضا، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 49.62 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 56.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.05 مليار دينار أي بنسبة نمو 4.3% عما كان عليه في نهاية مارس 2023. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 38.16 مليار دينار أي ما نسبته 76.9%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.80 مليارات دينار، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.64 مليارات دينار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 36.28 مليار دينار أي ما نسبته 95.1%، وما يعادل نحو 1.88 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.



أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار بنهاية مارس 2024 مقارنة بنهاية مارس 2023، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.68 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.71 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.71 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.65 نقطة لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2023 نحو 0.73 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.68 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.68 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.60 نقطة لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في مارس 2024 مقابل الدولار الأمريكي نحو 307.20 فلوس لكل دولار أميركي، بانخفاض بلغ نحو -0.2% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر مارس 2023 عندما بلغ نحو 306.57 فلوس لكل دولار.