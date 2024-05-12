القاهرة ـ هالة عمران



بدأ د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية جديدة في عدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان، في إطار سلسلة جولات تستهدف تذليل المعوقات والتحديات.



وأكد مدبولي خلال جولته بتفقد مصنع شركة سانيبيور لتصنيع الأدوات الصحية، على أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة المصرية وتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين العديد من الصناعات في مختلف القطاعات، ورفع نسبة المكون المحلي، وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشييدها وتحديثها في مختلف تلك القطاعات على مستوى الجمهورية. وشدد مدبولي على أن الحكومة لديها الاستعداد التام لتقديم مختلف صور الدعم المطلوب، لدفع العمل بالشركات والمصانع المختلفة، في إطار خطة الدولة التي تستهدف الاعتماد على القطاع الخاص كشريك أساسي خلال المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية الشاملة. كما استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لنبذة عن شركة سانيبيور لتصنيع الأدوات الصحية من م. أحمد الغرباوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أشار إلى أن الشركة تأسست في عام 2021 على أيدي خبراء ومهندسين وفنيين يتمعتون بخبرة طويلة في الإنتاج المميز للأدوات الصحية وبرأس مال وهيكل مساهمين مصري.



وأشار إلى امتداد الشركة على مساحة 80 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان بحجم استثمارات يقدر بنحو ملياري ونصف المليار جنيه، بالإضافة إلى مصنع للخلاطات في مدينة بدر.



وأوضح أن «سانيبيور» بدأت إنتاجها الفعلي في عام 2022، حيث وفرت فرص عمل لـ 2000 مهندس وعامل ومن المقرر أن يصل عدد العمالة إلى 3000 موظف وعامل مع خطة التوسعات القادمة.



ولفت إلى أن الشركة تنقسم إلى مصنع لتصنيع الأدوات الصحية من الخزف والصيني (أحواض وتواليتات وغيرها) بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة سنويا، ومصنع آخر لتصنيع منتجات البلاستيك خاص بتصنيع ماكينات الطرد بطاقة إنتاجية تقدر بـ 400 ألف ماكينة سنويا، ومصنع ثالث لتصنيع السدالي بطاقة 300 ألف سديلي سنويا، بالإضافة إلى مصنع لتصنيع بانيوهات الأكريليك والسوليد سيرفس بطاقة 400 ألف قطعة سنويا.