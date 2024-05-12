

قال مركز العجيري العلمي إنه وبدءا من يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 تبدأ الفترة الثانية من موسم «الكنة» والتي يلحظ خلالها قصر الظل.



وأضاف المركز في بيان صحافي أنه سيلحظ كذلك زيادة في عدد ساعات النهار لتتجاوز الـ 13 ساعة ونصف الساعة، موضحا أن هذه الفترة يطلق عليها «الشرطين» وتتميز بزيادة حركة الرياح الشمالية ونشاطها المحمل بالغبار والأتربة.



وتابع «العجيري»: خلال «الشرطين» تكون الأجواء حارة وسط النهار، ويصعب الجلوس في حرورها كثيرا، لافتا إلى أن هذه الفترة مدتها 13 يوما، وتأتي بعدها فترة «البطين»، وتعتبر نهاية لموسم الأمطار وبداية لارتفاع درجات الحرارة.