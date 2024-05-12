

عقد إنتر، المتوج باللقب، حياة مضيفه فروزينوني وأبقاه في منطقة خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية باكتساحه 5-0 في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي. وقبل مرحلتين على نهاية موسمه، يجد فروزينوني نفسه في المركز السادس عشر مؤقتا بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط بعد تلقيه هزيمته الثامنة عشرة للموسم.



وتتجه الأنظار اليوم إلى القمة النارية بين أتالانتا وضيفه روما في صراعهما لاحتلال المركز الخامس المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة الموسم المقبل.



وسيكون على يوفنتوس الثالث استعادة نغمة الفوز بعد عروضه السيئة في الأشهر الماضية، عندما يستقبل ساليرنيتانا الذي يخوض ما تبقى من الموسم من دون حافز بعدما تأكد هبوطه.



كومو يعود بعد غياب 21 عاماً



عاد كومو إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إيطاليا بعد غياب 21 عاما، بتعادله مع ضيفه كوسنتسا 1-1 في المرحلة 38 الأخيرة من الدرجة الثانية، ما منحه مركز الوصافة. ولحق كومو ببارما بطل الدرجة الثانية الذي ضمن صعوده قبل أسبوعين.