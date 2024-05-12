

فرط جيرونا بفوز رابع تواليا وضمان الخروج من المرحلة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني الذي حسم لقبه لصالح ريال مدريد، وهو في الوصافة بتلقيه هدف التعادل 2-2 أمام مضيفه ألافيس في الوقت القاتل.



ودخل النادي الكاتالوني مباراته مع ألافيس وهو في المركز الثاني بفارق نقطة عن جاره العملاق برشلونة بعد فوزه في المرحلة الماضية على فريق المدرب تشافي هرنانديز 4-2، ما سمح له بحسم تأهله التاريخي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وبدا فريق المدرب ميتشل في طريقه لتوسيع الفارق الذي يفصله عن جاره إلى 4 نقاط بتقدمه على ألافيس بهدفين لإريك غارسيا (4) والفنزويلي يانغيل هيريرا (44) مقابل هدف لجون غوريدي (12)، وذلك بانتظار مباراة «بلوغرانا» مع ضيفه ريال سوسييداد السادس غدا في ختام المرحلة.



لكن غوريدي حرمه من الفوز بتسجيله هدفه الشخصي الثاني بكرة رأسية في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع إثر ركلة حرة، رافعا رصيد فريقه إلى 42 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا، ومسديا خدمة لبرشلونة القادر على استعادة الوصافة من جاره.



إلى ذلك، يلتقي اليوم قادش وخيتافي، وأتلتيكو مدريد وسلتا فيغو، وفالنسيا مع رايو فايكانو، ويواجه ريال بيتيس نظيره ألميريا.