

وضع شتوتغارت، الضامن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بايرن ميونيخ تحت مزيد من الضغط بعدما أزاحه عن الوصافة بفوزه القياسي على مضيفه أوغسبورغ 1-0 في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني الذي حسم لقبه منذ فترة لصالح باير ليفركوزن.



وبهدف سجله الغيني سيرهو غيراسي في الدقيقة 48 رافعا رصيده الشخصي إلى 26 هدفا هذا الموسم، حقق شتوتغارت فوزه الثاني والعشرين للموسم في إنجاز لم يصل اليه في السابق، رافعا رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة أمام بايرن.



ويخوض بايرن مواجهته اليوم مع فولفسبورغ بمعنويات مهزوزة تماما بعد خروجه المؤلم من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني بالخسارة أمامه إيابا خارج الديار 1-2 في الوقت القاتل بعدما كان متقدما 1-0.



ويأمل شتوتغارت الذي تغلب على بايرن 3-1 في المرحلة الماضية، أن تتسبب هذه الضربة المعنوية في سقوط آخر للعملاق البافاري من أجل ان يبقى في المركز الثاني قبل مباراته الختامية السبت المقبل على أرضه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ.



كما يسعى باير ليفركوزن إلى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية عندما يحل ضيف على بوخوم.