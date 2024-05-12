أعلنت الشرطة الألمانية أمس، أنها فتحت تحقيقا في احتمال ظهور عدة أشخاص يرتدون الزي العسكري النازي وهم يستقلون مركبات تحاكي تلك التابعة لجيش الرايخ الثالث على الطرقات قرب هويرسفيردا (شرق).



وقال متحدث باسم الشرطة في غورليتس (شرق) «تم توجيه نداء لاستدعاء شهود».



وبعد ظهر الخميس الماضي أبلغ شاهد الشرطة «بوجود قافلة تضم مركبات شبيهة بآليات النازيين في طريقها إلى هويرسفيردا. وكان عدة أشخاص في إحدى الشاحنات يرتدون رموزا يحظرها الدستور الألماني»، بحسب الشرطة.



وأضاف المصدر نفسه أنه بعد ساعات أوقفت سيارة للشرطة شاحنة لكن «لا أحد من ركابها كان في حينها يرتدي رموزا محظورة».



في ألمانيا يحظر القانون استخدام شعارات نازية أو عرض رموز الرايخ الثالث بشكل علني.



ونشرت صحيفة بيلد الألمانية صورا لأشخاص بالزي النازي قرب هويرسفيردا في بيرغارتن، وهو موقع في الهواء الطلق.



ونقلت الصحيفة عن شاهد قوله إنه رأى «مجموعة تصل إلى الموقع. وكان معظمهم من الرجال مع عدد من النساء والشباب أيضا. وكان بعضهم أزال الرموز النازية والبعض الآخر يضعها بشكل واضح».