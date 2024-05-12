أعلنت روسيا أمس، أن قواتها سيطرت على ست قرى شرق أوكرانيا، حيث تم إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف.



وحققت القوات الروسية مؤخرا تقدما محدودا ضد الجيش الأوكراني الذي يعاني من نقص في الأسلحة والمجندين.



وفي أحدث تقدم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس على «تلغرام»، أن قواتها «حررت» قرى بوريسيفكا وأوغيرتسيف وبليتينيفكا وبيلنا وستريليتشا في منطقة خاركيف قرب الحدود مع روسيا، وكذلك قرية كيراميك بمنطقة دونيتسك.



وفي الجانب الأوكراني، قال مسؤولون إن القوات الأوكرانية تقاوم على الرغم من وجود قتال عنيف بمنطقة خاركيف قرب الحدود.



وقال الناطق باسم الجيش الأوكراني نازار فولوشين على التلفزيون الوطني «يستمر القتال من أجل قرى (...) في المنطقة الحدودية»، مضيفا «مواقع العدو محددة حاليا».



وقال الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف على منصات التواصل الاجتماعي «تم إجلاء ما مجموعه 1775 شخصا».



ووفق وكالة فرانس برس، شوهدت مجموعات من الأشخاص يصلون في شاحنات صغيرة وسيارات ويحملون حقائب عند نقطة وصول للإخلاء خارج مدينة خاركيف.



سجل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أسماءهم وحصلوا على مساعدات غذائية وطبية في خيام مؤقتة.



وقالت ليوبوف نيكولايفا (61 عاما) لوكالة «فرانس برس» إنها فرت من قرية ليبتسي الحدودية مع والدتها البالغة 81 عاما، مضيفة «يستحيل العيش هناك».



وأشارت إلى أن عائلتها «بقيت هناك حتى اللحظة الأخيرة»، متابعة «هناك نيران مستمرة، القنابل الجوية الموجهة وقذائف الهاون تهدر في سماء المنطقة. أصبح الوضع مخيفا جدا».