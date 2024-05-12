

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين بزيارة إلى لواء صالح المحمد الآلى/94 وكان في استقباله لحظة وصوله مساعد آمر اللواء العميد الركن خالد أحمد سليمان وعدد من ضباط اللواء.



وقد استمع إلى شرح حول آخر ما تم تنفيذه من مهام وواجبات ضمن الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية المعتمدة لمنتسبي اللواء وطبيعة وحجم التعاون والتنسيق القائم والمشترك مع القطاعات العسكرية الأخرى في البلاد.



كما قام بجولة ميدانية في لواء صالح المحمد اطلع من خلالها على الأسلحة والمعدات والآليات العسكرية المستخدمة، والتعرف على طبيعة عملها ودورها بالمهام المسندة إليها.



وأكد أن الجيش الكويتي هو السد المنيع والسيف الرادع في مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وأن حفظ استقرار وأمن الوطن هو الهدف الأسمى للقوات المسلحة.



كما أثنى رئيس الأركان على منتسبي لواء صالح المحمد لما يتمتعون به من كفاءة وقدرة واستعداد لتنفيذ مختلف المهام والواجبات والذي هو باكورة التأهيل والتدريب المستمر، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، وبذل الغالي والنفيس من أجل حماية تراب الوطن بارين بقسمهم مبايعين على السمع والطاعة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.



وفي ختام الزيارة، أقيمت مأدبة غداء له على شرف الزيارة لأبنائه منتسبي اللواء، وتم تبادل الأحاديث الودية معهم.