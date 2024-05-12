تقديرا لدوره الرائد في تنفيذ مبادرات نوعية لتعزيز التنوع والشمول داخل البنك وخارجه، منحت مجلة «ميد» بنك الخليج جائزتي «أفضل تنفيذ لمبادرات التنوع والشمولية» و«تمكين المرأة» على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال حفل كبير أقيم في دبي الأسبوع الماضي.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج عقب تسلمها الجائزة: سعداء بحصول بنك الخليج على هذه الجائزة المتميزة، والتي تأتي تتويجا للجهود الحثيثة التي يبذلها البنك في ترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية وتوفير بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمول وتضمن فرص متكافئة للجميع.



وأضافت: نؤمن بأن تعزيز ثقافة التنوع والشمول تعزز الصورة الإيجابية للبنك، وترفع مستوى الأداء، وتدعم التطوير والإبداع والابتكار لدى الموظفين وتعزز الروابط فيما بينهم، وتحفزهم على مشاركة أفكارهم وخبراتهم مع بعضهم بعضا، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.



وأشارت إلى أن الجائزة تحفز البنك على استكمال مشواره المميز في مجال تمكين المرأة، والذي نجح على مدى السنوات العشر الماضية في زيادة عدد القياديات من النساء من 10% إلى 30%، فيما بلغت نسبة النساء نحو 42% إلى إجمالي موظفي البنك. وعقب تسلمها جائزة «أفضل بنك في تمكين المرأة»، أعربت رئيس التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى عن سعادتها بحصول البنك على الجائزة، التي تعكس نجاح الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك في هذا الإطار.



وأشارت إلى أن البنك لا يدخر جهدا في مجال تمكين المرأة على جميع المستويات وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه جهود تمكين المرأة في المجتمع من خلال تنظيم مؤتمر سنوي بحضور ممثلي كل الجهات الفاعلة في المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام «Lead The Way»، وكذلك تنظيم ديوانية شهرية داخل البنك لمناقشة العقبات التي تواجهها داخليا «ديوانية WOW» إلى جانب تدريبهن وتطويرهن مهنيا لمساعدتهن على الترقي الوظيفي وتولي المناصب القيادية.