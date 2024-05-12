أظهرت النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التشريعية التكميلية في إيران فوز جميع مرشحي التيار المحافظ بالمقاعد الـ16 النيابية المتبقية للعاصمة طهران.



وتلا المتحدث باسم لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية محسن إسلامي في مؤتمر صحافي أمس أسماء الفائزين بالمقاعد الـ16 المتبقية لطهران لتكتمل حصة العاصمة في البرلمان بـ30 مقعدا من أصل 290 مقعدا نيابيا.



كما أعلن إسلامي اسماء الفائزين في 20 دائرة انتخابية أخرى جرت فيها الانتخابات التكميلية.



وجرت أمس الاول الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الإيراني، حيث تنافس فيها 90 مرشحا على 45 مقعدا لم يحسم مصيرها من الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في الأول من مارس الماضي.



وشهدت المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية انتخاب 245 نائبا من أصل 290 نائبا، الأمر الذي دفع إلى إجراء جولة ثانية في 22 دائرة انتخابية في عموم إيران منها العاصمة طهران.