يسعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى توسيع قاعدته الانتخابية خلال مواجهته الجديدة مع الرئيس الديموقراطي جو بايدن، وذلك من خلال اختيار مرشحه لمنصب نائب الرئيس. وتواصلت وكالة فرانس برس مع أوساط دونالد ترامب التي أحجمت عن تقديم تفاصيل عن المعايير التي يفضلها المرشح السبعيني.



وقال أحد مستشاريه «أي شخص يدعي أنه يعرف من أو متى سيختار الرئيس ترامب نائبه فهو يكذب.. ما لم يكن اسم هذا الشخص هو دونالد ترامب». وهناك العديد من الأسماء المتداولة للترشيح لهذا المنصب، ومن أبرزهم:



- توم سكوت: تحظى مسيرة هذا السيناتور الأسود من ولاية كارولينا الجنوبية، إعجاب دونالد ترامب، الذي يشيد باستمرار بولاء الرجل الخمسيني، والمنافس السابق على بطاقة الترشح للبيت الأبيض.



وإذا جعل تيم سكوت عضده الأيمن، يمكن للرئيس الجمهوري السابق أن يأمل في الحصول على المزيد من أصوات الناخبين السود الذين فضلوا جو بايدن إلى حد كبير في انتخابات عام 2020.



لكن منتقدي السيناتور سكوت يرون أن حضوره باهت، خاصة خلال النقاشات مع خصومه.



- إليز ستيفانيك: بعد وصولها إلى الكونغرس بمواقف معتدلة، شهدت هذه النائبة عن نيويورك (39 عاما) صعودا سريعا بين الجمهوريين بتأثير من ترامب.



ومن خلال اختيارها لمنصب نائب الرئيس، يمكن لترامب أن يفوز بأصوات قسم من الناخبات اللاتي يتراجع تأييده بينهن وفقا لاستطلاعات الرأي. لكن اختيار عضو الكونغرس الموالية للمرشح الجمهوري قد ينفر الناخبين الأكثر اعتدالا.



- جيه دي فانس: لم يكن هذا السيناتور من المعجبين بترامب، لكن لا يجب التسرع واستبعاد جيه دي فانس (39 عاما) تماما.



إذ يتمتع هذا السيناتور عن ولاية أوهايو بميزة شديدة الأهمية حيث يحظى بقبول واسع في الدوائر الجمهورية، خاصة بفضل قدرته على جمع مبالغ كبيرة لحزبه.



- ماركو روبيو: لم تكن العلاقة جيدة دائما بين دونالد ترامب وماركو روبيو، فقد واجه سيناتور فلوريدا قطب العقارات في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2016، وهو سباق سخر خلاله علنا من حجم يدي ترامب ولون بشرته.



لكن ترامب يدرك أنه سيكون قادرا على الاستفادة من شخصية عضو الكونغرس البالغ 52 عاما في جذب الناخبين من أصل لاتيني.



- نيكي هايلي: سيكون اختيار نيكي هايلي، آخر منافسي دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، مفاجئا، لكنه ليس مستحيلا. وتحظى حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة (52 عاما) بشعبية لدى الناخبين الجمهوريين المعتدلين والمستقلين، وهي أصوات قد يخسرها دونالد ترامب لصالح جو بايدن.



في غضون ذلك، انسحب بارون ترامب، أصغر أبناء الرئيس السابق، من أول ظهور سياسي مقرر له كمندوب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يعقد في يوليو المقبل.



وتصدر بارون (18 عاما) الذي كان بعيدا عن عيون العامة عناوين الأخبار العالمية مؤخرا عندما بدا أنه سيكون أحدث عضو في عائلة ترامب يدخل الساحة السياسية.



لكن بيانا صادرا عن مكتب والدته ميلانيا، سرعان ما وضع حداً لمخطط المؤتمر.



وقال البيان «بينما يتشرف بارون باختياره مندوبا من جانب الحزب الجمهوري في فلوريدا، فإنه يرفض بأسف المشاركة بسبب التزامات سابقة».



وسيشهد المؤتمر في ميلووكي تتويج ترامب رسميا منافسا جمهوريا للرئيس الديموقراطي جو بايدن، حيث يقوم مندوبو كل ولاية بتسمية مرشحهم لانتخابات نوفمبر المقبل.