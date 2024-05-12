تواصل شركة Ooredoo الكويت، تكثيف جهودها في رعاية وتمكين شريحة الشباب، كجزء من نشاطها المعروف ضمن مجالات المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال المشاركة للعام الثاني على التوالي في دعم وقيادة الموسم الجديد من برنامج تدريب الشباب «واعد».



يذكر أن «واعد» هو مشروع تنموي لتمكين الشباب وإعداده للمستقبل، جاء بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب ليقدم منصة مهمة لتدريب الشباب الكويتي وتأهيلهم للحياة العملية في سن مبكرة، وذلك من خلال توظيف المشتركين من الشباب، من طلبة المرحلة الثانوية أي ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، في عمل ميداني يكسبهم مهارات مهنية جديدة.



وسيقوم الموسم الثاني للمشروع هذا العام بتدريب نحو 300 من الشباب الكويتي الطموح، وفي إطار مشاركتها الرئيسية في مبادرة «واعد» لتنمية مهارات الشباب، ستستضيف Ooredoo الكويت المهتمين منهم باكتساب خبرة عملية ومهارات حيوية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، لبدء التدريب الصيفي طوال شهر يونيو المقبل.



ومع تدشين المرحلة الثانية من المشروع لتحديد المجموعة الراغبة في التعمق في مجال الاتصالات والتكنولوجيا من الطلبة المشاركين في برنامج «واعد»، أجرت إدارة Ooredoo الكويت سلسلة من المقابلات الشخصية مع المشتركين الطموحين، لتوضيح فرص التعلم القيمة لدى مؤسسة Ooredoo طوال فترة التدريب الصيفي، وتعريفهم بالأدوار المناسبة لكل منهم والمجالات المتاحة لهم، لتجهيزهم قبل بدء عمل الشباب فعليا مطلع يوليو المقبل.



وهكذا، ستقوم Ooredoo بتنظيم برامج تدريبية حصرية وورش عمل ومبادرات شاملة لمدة شهر كامل وبعدد كبير من الساعات التدريبية، من أجل تحسين قدرات المتدربين تمكين وتعزيز مهاراتهم في صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.



وتماشيا مع أهداف مبادرة «واعد»، تحرص Ooredoo الكويت على تقديم برنامج تدريبي متكامل يعد هؤلاء الشباب للمسارات المهنية المحتملة لهم، ويضع حجر الأساس لنجاحهم في المستقبل.