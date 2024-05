الماجد: ما تحقق من تميز ونجاح لمجموعة «بوبيان» اعتمد بالمقام الأول على فريق عمل احترافي

التتويج ينقل واقع ما تم إنجازه خلال أكثر من 40 عاماً في العمل المصرفي لصنع مستقبل الصناعة



اختارت مجلة «ميد» العالمية نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان عادل الماجد أفضل رئيس تنفيذي في منطقة الشرق الأوسط (CEO of the Year)، وذلك تقديرا لقيادته الاستثنائية وإسهاماته البارزة في تطوير الصناعة المصرفية على مدى السنوات الأخيرة، وذلك ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024.



وتسلم الماجد الجائزة في الاحتفال الخاص الذي أقامته المؤسسة في دبي بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بوبيان عبدالله التويجري، ومدير عام وأمين سر مجلس الإدارة في بنك بوبيان أحمد الفهد، بجانب نخبة من كبار الشخصيات المصرفية والاقتصادية والقياديين في مختلف القطاعات الاقتصادية لتكريم المؤسسات الفائزة بجوائز المؤسسة على مستوى الشرق الأوسط.



ويمثل الماجد نموذجا للقيادات المصرفية الكويتية التي نجحت وعلى مدار أكثر من 4 عقود بترك بصمة واضحة في العمل المصرفي وتحقيق إنجازات ساهمت في تطوير وتعزيز الصناعة المصرفية، وذلك منذ التحاقه ببنك الكويت الوطني والذي تدرج فيه حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي قبل أن يلتحق ببنك بوبيان في 2009 ويبدأ معه رحلة جديدة من الإنجازات.



وحول هذا التكريم، هنأت «ميد» عادل الماجد على هذا الإنجاز المستحق لدوره البارز والرئيسي في مسيرة نجاح مجموعة بوبيان، حيث قاد هو وفريقه المميز مرحلة التغيير وصولا إلى النجاح المحقق ليكون بوبيان نموذج مصرفي يحتذى به في الصناعة المصرفية الإسلامية عموما، وبين مؤسسات القطاع المالي والمصرفي على وجه الخصوص.



وأشار إلى أن أهم ما يميز الجائزة المرموقة التي فاز بها الماجد أنه يتم منحها ولأول مرة لأبرز وأفضل الرؤساء التنفيذيين ذوي الرؤية الاستباقية في إحداث تغيير ملحوظ ليس على مستوى المؤسسة فحسب، بل على مستوى الصناعة المصرفية ككل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



من جانبه، قال الماجد: معقبا على حصوله على الجائزة: «أشكر الجميع على هذا التقدير وأشعر بالفخر والامتنان لهذا التتويج الذي ينقل واقع ما تم إنجازه على مدار أكثر من 40 عاما من العمل المتواصل ومواجهة التحديات، وصولا إلى هذه اللحظة».



وأضاف: «أود أن أنتهز هذه المناسبة لأشكر جميع من رافقني من الزملاء في هذه الرحلة الممتدة وكل من ساهم معي في تحقيق هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات التي جعلت بوبيان في مقدمة العمل المصرفي، مؤكدا أن تحقيق أي تميز ونجاح إنما يعتمد في المقام الأول على فريق العمل الاحترافي والجهود المخلصة من أجل النجاح.



وتعتبر رحلة الماجد مع بنك بوبيان منذ انتقاله من بنك الكويت الوطني إلى بنك بوبيان في 2009 نموذجا لقصص النجاح المحلية، حيث كان بوبيان وقتها في المركز الأخير محليا من حيث المؤشرات المالية والاقتصادية، ليشهد بعدها البنك تحولات رئيسية ويرسخ ريادته بين البنوك الثلاثة الكبار على مستوى الكويت، وفي بعض المؤشرات الرئيسية والحصص السوقية هو يحتل المركز الأول.



ورغم التحديات التي واجهها الماجد وفريقه، تم وضع استراتيجية جديدة مبنية على أساسيات العمل المصرفي وخلق روح جديدة بين الموظفين قائمة على الإبداع للمساهمة في تطوير الخدمات، فضلا عن ضرورة ابتكار حلول مصرفية متطورة تتواءم مع متطلبات العملاء من الأفراد والشركات وفقا لتحليلات علمية ودراسات وأفكار، متحدين كل الصعوبات المحتملة في كيفية ترجمة هذه المقترحات إلى حلول واقعية تلامس واقع احتياجاتهم.



التفوق في خدمة العملاء



ومنذ اليوم لمرحلة التحول في عام 2009 وإدارة بوبيان تعمل دائما على تحسين جودة الخدمات والمنتجات لإثراء تجربة مصرفية تلبي احتياجات العملاء وتشكل نمط حياتهم اليومية، ليتصدر «بوبيان» خدمة العملاء في الكويت بعد حصوله على جائزة «أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء» للعام الرابع عشر على التوالي منذ عام 2010 من مؤسسة «سيرفس هيرو» المتخصصة بقياس مستوى رضا العملاء وذلك عن عام 2023 ويصبح بوبيان علامة تجارية رائدة بين مؤسسات القطاع المصرفي متخذا مسارا نوعيا يعزز مستوى رضا عملائه البالغ نسبة 96% بين جميع البنوك المحلية الإسلامية والتقليدية.



واستطاع بوبيان في ظل قيادة الماجد والفريق التنفيذي للمجموعة من تحقيق نجاحات متتالية قفزت بأرقام البنك إلى مستويات قياسية ليشكل لنفسه حالة مميزة على مستوى البنوك الكويتية ومصارف المنطقة، وبلغة الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة فقط ارتفعت أصول البنك من حوالي 7.1 مليارات دولار (2.2 مليار دينار) إلى نحو 27.4 مليار دولار حاليا (8.4 مليارات دينار)، وخلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفعت الأرباح التشغيلية من 270.0 مليون دولار (83.0 مليون دينار) إلى نحو 349.7 مليون دولار (107.5 ملايين دينار)، بينما ارتفعت نسبة البنك من التمويلات الإسلامية من 8.55% إلى 11.67% والودائع من 8.13% إلى 11.30%.



التوسع إقليمياً وخارجياً



وبالتزامن مع مرور 20 عاما على التأسيس، بات بوبيان اليوم مجموعة تضم 3 بنوك هي (بوبيان وبنك لندن والشرق الأوسط وNomo Bank الذراع الرقمية للمجموعة، بجانب 3 شركات إحداهما للتأمين التكافلي وبوبيان كابيتال للاستثمار وشركة بوبيان ناشيونال للخدمات) ليستكمل بوبيان إستراتيجية التوسع المحلي والدولي.



وخلال توسعه الإقليمي، أسس «بوبيان» شركة تابعة لبنك لندن والشرق الأوسط «BLME» في المملكة العربية السعودية بجانب مقراته في كل من لندن ودبي، ليمتلك ما يقارب 71% من أسهم BLME الحالية.



وتماشيا مع التوجهات الإستراتيجية لتعزيز الحضور العالمي لبنك بوبيان والتركيز على الخدمات المصرفية الرقمية، تأسس Nomo Bank، العلامة التجارية المستدامة في الكويت والمملكة المتحدة، كأول بنك رقمي إسلامي عالمي، وهو ما نجح Nomo في تقديمه كمنصة خدمات وحلول رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تخطو وبثبات نحو التوسع في الأسواق الخليجية محققا مزيدا من الانتشار.



صناعة المستقبل الرقمي



اكتسبت استراتيجية بوبيان للتحول الرقمي زخما كبيرا باعتبارها تجربة ومثالا حيا للنجاح في الوصول إلى مستويات عالية من المنافسة الإقليمية والعالمية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والدفع بعجلة الابتكار والنمو الرقمي المستدام نحو تسريع مسارات التحول وتسهيل العمليات المصرفية، ليتمكن بوبيان من تصدر المشهد الرقمي للخدمات المصرفية الرقمية عالميا وإقليميا ومحليا، أبرزها الاحتفاظ بلقب أفضل بنك إسلامي في مجال الخدمات المصرفية الرقمية على مستوى العالم لـ9 أعوام على التوالي من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية.



ويمكن القول إنه بفضل الرؤية الاستباقية والخطط المدروسة لفريق إدارة بوبيان، استطاع أن يبرهن أن التحول الرقمي لغة ونقطة ارتكاز تقود مسيرة أعماله المصرفية لتطوير البنية التحتية لخدماته الرقمية وتعزيز بنية محفظة حلوله الرقمية ويكون في مقدمة المؤسسات الداعمة لترسيخ مفهوم الاستثمار في الخدمات الرقمية وتزويد القطاع المصرفي بالعديد من الخدمات المصرفية والرقمية التي أطلقها لأول مرة على مستوى الكويت مثل خدمات الدفع اللاتلامسي لينجح في تقديم تجارب رقمية استثنائية رائدة على مستوى العالم.



جوائز عديدة سابقة حصدها عادل الماجد



خلال السنوات الأخيرة حصل الماجد على العديد من التقديرات والجوائز أبرزها:



٭ جائزة «أفضل مصرفي إسلامي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» «MENA Islamic Banker of the year» لعام 2022 من مجلة ميد.



٭ جائزة «المساهمة المميزة في التمويل الاسلامي» «Outstanding Contribution to Islamic Finance»، لعام 2021 من مجلة غلوبل فاينانس العالمية تقديرا لجهوده في القطاع الاقتصادي الحيوي، وتحديدا منذ وصوله إلى منصبه القيادي في بنك بوبيان في العام 2009.



٭ جائزة (الشخصية المصرفية العربية) لعام 2021 من قبل اتحاد المصارف العربية، ليكون بذلك أول مصرفي كويتي يتم اختياره للتكريم الذي يعتبر الأعلى الذي يمنحه الاتحاد لأصحاب الإنجازات المتميزة في القطاعين المالي والمصرفي العرب.