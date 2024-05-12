حدد الرئيس السوري بشار الأسد أمس، موعد الانتخابات التشريعية في منتصف يوليو المقبل، في استحقاق يجرى للمرة الرابعة منذ اندلاع الحرب.



وأصدر الأسد مرسوما نشره على حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي وقضى بتحديد الاثنين 15 يوليو المقبل «موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع». ويتوزع مقاعد مجلس الشعب مناصفة تقريبا بين قطاع العمال والفلاحين (127 مقعدا) وبقية فئات الشعب (123 مقعدا) من أصل 250 مقعدا.



وتجرى الانتخابات التشريعية مرة كل أربع سنوات. ودائما ما يفوز حزب البعث الذي اعاد قبل ايام تشكيل قيادته ولجانه واعاد انتخاب الأسد أمينا عاما له بغالبية المقاعد . ولا يمكن للمقيمين في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية وملايين اللاجئين في الخارج المشاركة في الاقتراع.



وتأتي الانتخابات المقبلة فيما تعيش سورية بعد 13 عاما من نزاع مدمر أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية ويرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر وتفاقم العقوبات الاقتصادية الغربية الوضع الاقتصادي سوءا.