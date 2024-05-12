بيروت - بولين فاضل



كشف الفنان عمرو دياب الملقب بـ«الهضبة» عن عودته إلى بيروت لإحياء حفل غنائي ضخم في بداية موسم الصيف، وقال في منشور عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «بيروت لقد عدنا»: «بعد نجاح الحفلة في الصيف الماضي، يعود عمرو دياب إلى بيروت في سهرة ستقام على الواجهة البحرية في بيروت (وسط بيروت)».



وخلال حفل العام الماضي، وجه دياب رسالة إلى جمهوره قائلا: «أحلى جمهور في الدنيا.. لبنان وحشاني جدا.. 12 سنة مجيتش بيروت.. أنا غلطان»، وعبر عن سعادته بالحشد الجماهيري الضخم، وأردف: «مش عارف أقول إيه، وقت طويل جدا وغبت عن البلد اللي أنا بحبها وأنتم عارفين إني أنا بحبكم جدا»، واصفا ما عاشه مع الجمهور اللبناني بأنه «ذكريات لا تنسى».